Au détour d’un élément du paysage – Visite flash Chronographe (Le) Rezé

Au détour d’un élément du paysage – Visite flash Chronographe (Le) Rezé samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Compris dans le billet d’entrée Sans réservation, compris dans le prix du billet d’entrée Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Un paysage est composé de plantes et d’animaux, de reliefs et de roches. À partir de l’un de ces composants, que peut-on dire de notre environnement proche ou planétaire : climat, évolution des paysages, interaction entre les êtres vivants… ?Durée : 15 min (plusieurs fois dans l’après-midi)En collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20