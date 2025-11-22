Au détour d’un élément du paysage – Visite flash Le Chronographe Rezé

Au détour d’un élément du paysage – Visite flash 22 novembre 2025 – 7 février 2026, certains samedis Le Chronographe Loire-Atlantique

Compris dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T14:00:00 – 2025-11-22T18:00:00

Fin : 2026-02-07T14:00:00 – 2026-02-07T18:00:00

Un paysage est composé de plantes et d’animaux, de reliefs et de roches. À partir de l’un de ces composants, que peut-on dire de notre environnement proche ou planétaire : climat, évolution des paysages, interaction entre les êtres vivants… ?

Durée : 15 min (plusieurs fois dans l’après-midi)

En collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

