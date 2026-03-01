« Au fabuleux bistrot de Jeannine » projection à l’Entrepôt (14e) Cinéma l’Entrepôt Paris
« Au fabuleux bistrot de Jeannine » projection à l’Entrepôt (14e) Cinéma l’Entrepôt Paris jeudi 19 mars 2026.
Au
Fabuleux
bistrot
de
Jeannine
raconte
une
histoire
d’amour
et
de
folie douce entre
une
patronne
de
bistrot
et
ses
clients.
Une
arrière-grand-mère
de
caractère
aux
répliques vigoureuses et cocasses, aux brèves de comptoir qu’on
croirait écrites par Michel Audiard.
C’est
aussi un portrait de femme forte et frêle, jusqu’à l’ultime
soirée au Café du coin. Un hommage à ces petits lieux de parole et
d’écoute, à celles et ceux qui les tiennent ouverts, à leur
diversité, leur liberté, leur humanité.
Auteur
d’une
vingtaine
de
livres
sur
les
cafés,
Pierrick
Bourgault
a
filmé
ce long-métrage en immersion pendant trois ans, « avec
de l’amour
et
une
caméra
de
poche »,
c’est
à
dire
à
budget
zéro
et
avec
un
bilan
carbone
parfait !
Prix du Jury au Festival « Silence, ça touille » (Locronan) durée : 76’
Le jeudi 19 mars 2026
de 19h15 à 20h30
payant
Plein tarif 9,50€, tarifs réduits de 8 à 5€
Public jeunes et adultes.
Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris
https://vimeo.com/1090543153 pierrick.bourgault@gmail.com https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.monbar.net/
