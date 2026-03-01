Au

Fabuleux

bistrot

de

Jeannine

raconte

une

histoire

d’amour

et

de

folie douce entre

une

patronne

de

bistrot

et

ses

clients.

Une

arrière-grand-mère

de

caractère

aux

répliques vigoureuses et cocasses, aux brèves de comptoir qu’on

croirait écrites par Michel Audiard.

C’est

aussi un portrait de femme forte et frêle, jusqu’à l’ultime

soirée au Café du coin. Un hommage à ces petits lieux de parole et

d’écoute, à celles et ceux qui les tiennent ouverts, à leur

diversité, leur liberté, leur humanité.

Auteur

d’une

vingtaine

de

livres

sur

les

cafés,

Pierrick

Bourgault

a

filmé

ce long-métrage en immersion pendant trois ans, « avec

de l’amour

et

une

caméra

de

poche »,

c’est

à

dire

à

budget

zéro

et

avec

un

bilan

carbone

parfait !

Prix du Jury au Festival « Silence, ça touille » (Locronan) durée : 76’

Le tendre portrait d’une arrière-grand-mère rebelle et drôle. Un long-métrage documentaire de Pierrick Bourgault, présenté par le réalisateur.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h15 à 20h30

payant

Plein tarif 9,50€, tarifs réduits de 8 à 5€

Public jeunes et adultes.

Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris

https://vimeo.com/1090543153 pierrick.bourgault@gmail.com https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.facebook.com/pierrick.bourgault https://www.monbar.net/



