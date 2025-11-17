AU FABULEUX BISTROT DE JEANNINE PROJECTION-CAUSERIE Mayenne

AU FABULEUX BISTROT DE JEANNINE PROJECTION-CAUSERIE

16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Séance ciné-bleu événement en présence du réalisateur mayennais Pierrick Bourgault.

Pierrick Bourgault accompagnera Jacqueline et Pierrette pour présenter son film. La séance sera suivie d’un échange en salle !

Documentaire

Entre une patronne de bistrot octogénaire et ses clients, une histoire d’amour et de folie douce, jusqu’à l’ultime soirée au Café du coin. Dans le chaleureux huis clos d’un film de famille , un portrait de femme à la fois forte et frêle, des vies et des voix qui racontent leur époque. Au fil des jours, des nouveaux visages et des habitués, un hommage à ces petits lieux de parole et d’écoute, à celles et ceux qui les tiennent ouverts, à leur liberté, leur diversité, leur humanité. .

16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire pierrick.bourgault@gmail.com

English :

Ciné-bleu event with Mayenne director Pierrick Bourgault.

German :

Cine-blaue Event-Sitzung in Anwesenheit des Regisseurs Pierrick Bourgault aus Mayenne.

Italiano :

Evento Ciné-bleu alla presenza del regista di Mayenne Pierrick Bourgault.

Espanol :

Ciné-bleu en presencia del director de Mayenne, Pierrick Bourgault.

