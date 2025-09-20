Au féminin Cité des arts Chambéry

Au féminin Cité des arts Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Au féminin Samedi 20 septembre, 15h00 Cité des arts Savoie

Gratuit, spectacle famille à partir de 6 ans, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Au féminin

Amel Brahim-Djelloul, soprano / Thomas Keck, guitare

Entre poésie et musique, Amel et Thomas vous invitent à un moment intime en duo – chant et guitare – célébrant le féminin à travers de nombreuses traditions et cultures musicales.

Compositrices, poétesses et interprètes inspirantes se rencontrent ici, issues de différentes époques, langues et géographies : un voyage entre le médiéval, la Renaissance, le baroque, les musiques arabo-andalouses, berbères, séfarades, le romantisme… jusqu’à la création contemporaine.

Beatriz de Dia, Hamda, Clara Schumann, Barbara Strozzi, Djura, Francesca Caccini et bien d’autres…

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 23 70 http://www.mairie-chambery.fr/citedesarts Équipement d’enseignement artistique regroupant le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Chambéry-Pays de Savoie, l’École municipale d’art et l’APEJS (Association pour l’enseignement du jazz en Savoie). Équipement d’enseignement artistique construit par les architectes Kéramines et Galfettis, dans la lignée de « l’école Tessinoisse ».

Dis -moi à quoi tu joues et je te dirai qui tu es. Vraiment ?

Aliénor Perrard