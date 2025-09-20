Au féminin Cité des arts Chambéry

Au féminin Cité des arts Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, spectacle famille à partir de 6 ans, réservation conseillée

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Amel Brahim-Djelloul, soprano / Thomas Keck, guitare

Entre poésie et musique, Amel et Thomas vous invitent à un moment intime en duo – chant et guitare – célébrant le féminin à travers de nombreuses traditions et cultures musicales.
Compositrices, poétesses et interprètes inspirantes se rencontrent ici, issues de différentes époques, langues et géographies : un voyage entre le médiéval, la Renaissance, le baroque, les musiques arabo-andalouses, berbères, séfarades, le romantisme… jusqu’à la création contemporaine.
Beatriz de Dia, Hamda, Clara Schumann, Barbara Strozzi, Djura, Francesca Caccini et bien d’autres…

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
