Au fil d’Argentan Placedu marché Argentan

Au fil d’Argentan

Placedu marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Laissez-vous guider dans les rues d’Argentan et remontez le fil de son histoire dentellière. Découvrez le prestigieux Point d’Argentan, son savoir-faire unique, les métiers de la dentelle et les retombées économiques qui ont façonné l’identité de la ville.

Tout au long du parcours, à vous de démêler les énigmes, de dénouer les cadenas et de rassembler les pièces du puzzle… jusqu’à tisser la solution finale !

Un moment ludique et patrimonial pour petits et grands, où l’histoire d’Argentan se révèle point par point.

Jeudi 26 février à 14h30

Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan

Tout public à partir de 8 ans

5€ par personnes 3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans. .

+33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

