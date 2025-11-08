Au Fil de la 3ème Trame Place Centrale Beaumontois en Périgord
Au Fil de la 3ème Trame Place Centrale Beaumontois en Périgord samedi 8 novembre 2025.
Au Fil de la 3ème Trame
Place Centrale Maison du Pays Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Au Fil de la 3e Trame fête cette année les 9 ans de création de l’association et les 6 ans de parution du magazine le Bellimontin.
Il est Beau’mont Livre est votre rendez-vous incontournable avec l’Art et la Culture en Pays Beaumontois.
Au programme livres, auteurs et lecture à haute voix, spectacle, photos et photographes, dessins, peintures, sculptures, ateliers et discussions, des surprises il y en a toujours ! Un événement vivant, animé par des artistes, des professionnels et l’équipe Bellimontine. .
Place Centrale Maison du Pays Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 29 11 aufildelatrame@gmail.com
English : Au Fil de la 3ème Trame
German : Au Fil de la 3ème Trame
Italiano :
Espanol : Au Fil de la 3ème Trame
L’événement Au Fil de la 3ème Trame Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides