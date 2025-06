Au fil de l’Auvézère Savignac-Lédrier 22 juin 2025 07:00

22 juin de 14h à 18h, visite de la forge de Savignac-Lédrier, à partir de 18h, apéritif de lancement.

25 juin à 16h30, visite des résurgences de l’Auvézère sur inscription, places limitées.

27 juin à partir de 18h, pot de clôture et exposition des travaux de la semaine.

Une semaine d’interventions et d’échanges conviviaux, pédagogiques et artistiques autour de la rivière. Microtrottoirs, entretiens, ateliers scolaires, visites de site… Découvrez et redécouvrez l’Auvézère autrement…

Forge

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 22 93

English : Au fil de l’Auvézère

june 22, 2-6pm, visit to the Savignac-Lédrier forge, 6pm, launch aperitif.

june 25 at 4:30pm, visit to the Auvézère resurgences registration required, places limited.

june 27, from 6pm, closing drink and exhibition of the week’s work.

German : Au fil de l’Auvézère

22. Juni von 14:00 bis 18:00 Uhr, Besichtigung der Schmiede von Savignac-Lédrier, ab 18:00 Uhr Eröffnungsaperitif.

25. Juni um 16:30 Uhr, Besichtigung der Resurgenzen des Auvézère Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

27. Juni ab 18 Uhr, Abschlussgetränk und Ausstellung der Arbeiten der Woche.

Italiano :

22 giugno dalle 14.00 alle 18.00, visita alla fucina di Savignac-Lédrier, dalle 18.00 aperitivo di lancio.

25 giugno alle 16.30, visita alle risorgive dell’Auvézère iscrizione obbligatoria, i posti sono limitati.

27 giugno dalle 18.00, aperitivo di chiusura e mostra dei lavori della settimana.

Espanol : Au fil de l’Auvézère

22 de junio de 14.00 a 18.00 h, visita a la fragua de Savignac-Lédrier, a partir de las 18.00 h, aperitivo de lanzamiento.

25 de junio a las 16.30 h, visita a los resurgimientos de Auvézère inscripción obligatoria, plazas limitadas.

27 de junio a partir de las 18.00 h, copa de clausura y exposición de los trabajos de la semana.

