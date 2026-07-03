Au fil de l’eau à Chavannes/l’Étang Chavannes-sur-l’Étang
jeudi 20 août 2026 · Chavannes-sur-l'Étang
Informations pratiques
Chavannes-sur-l’Étang
Au fil de l’eau à Chavannes/l’Étang
7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Observation de la faune de la zone humide préservée, entre sentier des Fosses et étangs. Dès 8 ans. Inscription obligatoire
Entre le sentier des Fosses et les chemins autour des étangs, laissez-vous guider dans la nature préservée de Chavannes-sur-l’Étang. Au programme découverte des petites bêtes de la mare, observation des libellules…
Inscription obligatoire. À partir de 8 ans.
Rendez-vous devant l’église de Chavannes-sur-l’Etang. .
7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Wildlife observation in the protected wetland area, between the Sentier des Fosses trail and the ponds. Ages 8 and up. Registration required
L’événement Au fil de l’eau à Chavannes/l’Étang Chavannes-sur-l’Étang a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau