Informations pratiques

Chavannes-sur-l’Étang

Au fil de l’eau à Chavannes/l’Étang

7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Observation de la faune de la zone humide préservée, entre sentier des Fosses et étangs. Dès 8 ans. Inscription obligatoire

Entre le sentier des Fosses et les chemins autour des étangs, laissez-vous guider dans la nature préservée de Chavannes-sur-l’Étang. Au programme découverte des petites bêtes de la mare, observation des libellules…

Inscription obligatoire. À partir de 8 ans.

Rendez-vous devant l’église de Chavannes-sur-l’Etang. .

7 rue de Bellefontaine Chavannes-sur-l’Étang 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Wildlife observation in the protected wetland area, between the Sentier des Fosses trail and the ponds. Ages 8 and up. Registration required

L’événement Au fil de l’eau à Chavannes/l’Étang Chavannes-sur-l’Étang a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau