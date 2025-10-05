Au fil de l’eau : balade nature autour du lac de Bordeaux Bordeaux Lac Bordeaux

Gratuit

Début : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Balade gratuite organisée en partenariat avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la programmation du Parc des Jalles.

Découvrez un Bordeaux aux airs de vacances. Au Lac, la ville laisse place à la nature : étendues paisibles, roselières bruissantes, plage de sable et pins maritimes. C’est une nature sauvage, havre des oiseaux migrateurs et repaires de petits animaux. En compagnie de Vincent Xavier, observez cette biodiversité en toute quiétude. Prenez un grand bol d’air. Respirez, marchez : la nature est là.

Bordeaux Lac Les aubiers Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. visite insolite

