Au fil de l’eau

Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le chant des lavoirs

Suivons le filet d’eau qui s’écoule de lavoir en lavoir au rythme du ballet des libellules, jusqu’à la rivière la Mayenne où toutes les eaux du département se confondent. Toute une vie aquatique s’anime autour de vous, tentons de la découvrir discrètement à pas feutrés…

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Changé. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.

En partenariat avec Mayenne Nature Environnement .

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

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English :

The song of the laundries

L’événement Au fil de l’eau Changé a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53