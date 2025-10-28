Au fil de l’eau Cinématographe (Le) Nantes

Au fil de l’eau Cinématographe (Le) Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 10:00 – 10:40

Gratuit : non Plein tarif 6€tarif réduit 4€ (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3€ (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche)

Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel : même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Un programme de 5 courts métrages pour découvrir l’eau sous toutes ses formes et plonger dans des univers aquatiques merveilleux.

