Au fil de l’eau Concert-Lecture du conservatoire

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le voyage d’une goutte d’eau de sa naissance à l’océan, suivez les aventures trépidantes d’une gouttelette jusqu’à la mer.

Les classes de flûte à bec, harpe et éveil à la danse du Conservatoire, et les bibliothécaires de la médiathèque, vous proposent de voguer au fil des mots, des sons et du mouvement dans ce concert-lecture tout public et rafraîchissant.

Un moment de danse poétique pour les tout petits danseurs qui, pour certains, découvriront la scène pour la première fois. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The journey of a drop of water: from its birth to the ocean, follow the exciting adventures of a droplet all the way to the sea.

German :

Die Reise eines Wassertropfens: Von der Geburt bis zum Ozean: Verfolgen Sie die aufregenden Abenteuer eines Wassertropfens bis zum Meer.

Italiano :

Il viaggio di una goccia d’acqua: dalla nascita all’oceano, seguite le emozionanti avventure di una goccia fino al mare.

Espanol :

El viaje de una gota de agua: desde su nacimiento hasta el océano, siga las emocionantes aventuras de una gota hasta llegar al mar.

L’événement Au fil de l’eau Concert-Lecture du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES