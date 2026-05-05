Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire, Villa Bernasconi, Lancy
Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire, Villa Bernasconi, Lancy vendredi 22 mai 2026.
Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire 22 mai et 8 juin Villa Bernasconi
CHF 15.00 (AVS/AI), CHF 20.00 (tout public)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00
L’association Cycle de Vie, basée à Lancy, organise des sorties nature ouvertes à un large public, mais spécialement adaptées aux aîné.es et aux personnes à mobilité réduite. Ces sorties sont préparées et guidées par David McCrae, biologiste professionnel et membre fondateur de l’association.
La sortie « Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire » nous conduira sur les traces des animaux sauvages entre cours d’eau et étangs dans le vallon de l’Aire, un corridor biologique essentiel pour la biodiversité. La balade, d’une durée de 2 heures et longue de 2 à 3 kilomètres, se déroulera au bord de l’Aire entre Lancy-Pont-Rouge et le parc Navazza-Oltramare.
Plus d’information sur notre site: https://association-cycledevie.ch/
Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0774550846 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.cycledevie@gmail.com »}] [{« link »: « https://association-cycledevie.ch/ »}]
L’association Cycle de Vie organise deux sorties nature adaptées aux aîné-es sur les traces des animaux sauvages entre cours d’eau et étangs.
David McCrae