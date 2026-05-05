Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire, Villa Bernasconi, Lancy

Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire 22 mai et 8 juin Villa Bernasconi

CHF 15.00 (AVS/AI), CHF 20.00 (tout public)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00

L’association Cycle de Vie, basée à Lancy, organise des sorties nature ouvertes à un large public, mais spécialement adaptées aux aîné.es et aux personnes à mobilité réduite. Ces sorties sont préparées et guidées par David McCrae, biologiste professionnel et membre fondateur de l’association.

La sortie « Au fil de l’eau dans le vallon de l’Aire » nous conduira sur les traces des animaux sauvages entre cours d’eau et étangs dans le vallon de l’Aire, un corridor biologique essentiel pour la biodiversité. La balade, d’une durée de 2 heures et longue de 2 à 3 kilomètres, se déroulera au bord de l’Aire entre Lancy-Pont-Rouge et le parc Navazza-Oltramare.

Plus d’information sur notre site: https://association-cycledevie.ch/

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0774550846 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.cycledevie@gmail.com »}] [{« link »: « https://association-cycledevie.ch/ »}]

L’association Cycle de Vie organise deux sorties nature adaptées aux aîné-es sur les traces des animaux sauvages entre cours d’eau et étangs.

David McCrae