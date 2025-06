Au fil de l’eau et des mots atelier lecture Rue André Grousset Pujols 7 juillet 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Au fil de l’eau et des mots atelier lecture Rue André Grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 16:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Atelier lecture en collaboration avec la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot.

Rue André Grousset Centre aquatique de Malbentre

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 97 26

English : Au fil de l’eau et des mots atelier lecture

Reading workshop in collaboration with the Villeneuve-sur-Lot library.

German :

Leseworkshop in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Villeneuve-sur-Lot.

Italiano :

Laboratorio di lettura in collaborazione con la biblioteca di Villeneuve-sur-Lot.

Espanol :

Taller de lectura en colaboración con la biblioteca de Villeneuve-sur-Lot.

