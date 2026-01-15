AU FIL DE L’EAU Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze

AU FIL DE L’EAU

Le Foyer Rural a le plaisir de présenter les œuvres réalisées par les adhérents de son atelier Aquarelle.

Le Foyer Rural a le plaisir de présenter les œuvres réalisées par les adhérents de son atelier Aquarelle. À travers cette exposition, venez découvrir toute la richesse de cette technique artistique délicate et poétique. Des œuvres chargées de pigments colorés mêlant transparence, intensité lumineuse et légèreté. Laissez-vous emporter par ces créations qui témoignent du talent et du plaisir de peindre de nos artistes amateurs.

+ Rencontre artiste le 7 mars à 11h venez rencontrer les artistes et échanger avec eux autour de leurs œuvres. .

Le Foyer Rural is pleased to present the works created by members of its watercolor workshop.

