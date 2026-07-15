Au fil de l’eau Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Au fil de l’eau Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le samedi 18 juillet, la Maison vous propose un programme varié sous le ciel bleu de Saint-Florent -le-Vieil

Au programme

14h 14h30 Archipels

Visite guidée de l’exposition

14h 14h45 Lecture sur toue

Gabriel Gauthier, auteur en résidence à la Maison lira des extraits de textes pour un moment suspendu sur les bateaux typique de la Loire.

Payant sur réservation

15h30 16h30 Julien Gracq dans l’œil de Roberto Matta

Pour célébrer les 50 ans de l’ouvrage, la curatrice Beatriz Bustos Oyanedel parlera des liens entre Julien Gracq et l’artiste chilien, Roberto Matta, il a illustré l’ouvrage de 5 gravures originales paru aux Éditions du Solstice.

17h 18h LERA OYA UME UNI

Une lecture de Gabriel Gauthier, accompagné à l’alto par Hélène Malle.

18h30 19h30 Ciné-rencontre

Projection des courts-métrages de Luciana Vieira, productrice et réalisatrice, elle est en résidence à la Maison Julien Gracq en partenariat avec le festival Les trois continents. À la suite de la projection vous pourrez échanger avec la réalisatrice.

Au cinéma de Saint-Florent-le-Vieil, abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. .

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

On Saturday, July 18, the Maison invites you to enjoy a varied program under the blue skies of Saint-Florent-le-Vieil

L’événement Au fil de l’eau Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges