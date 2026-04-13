Au fil de l’eau: Parcours immersif pour enfants et familles., MEG, Genève

Au fil de l’eau: Parcours immersif pour enfants et familles. Dimanche 26 avril, 09h30, 10h30 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T10:15:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T11:15:00+02:00

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE

Un parcours immersif animé par Myriam Boucris. Une expérience qui invite les enfants et les adultes à plonger au cœur de l’exposition permanente du MEG et à se laisser guider par l’eau, qui nous raconte les futurs possibles.

En chemin, on rencontre le peuple du saumon d’Alaska, un mystérieux filet fantôme dans le détroit de Torres en Australie, des femmes qui marchent en chantant pour protéger les rivières, et des artistes amazoniens qui luttent contre l’orpaillage pour défendre leurs fleuves.

À chaque étape, l’eau nous chuchote des histoires de mondes à venir, de résistances autochtones et de l’importance de prendre soin de ce qui coule et relie toutes les vies.

Ce parcours participatif mêle chants, musique, danse et théâtre, pour une immersion sensible et joyeuse, adaptée aux plus petits.

Un voyage au fil de l’eau, pour rêver, écouter et imaginer ensemble.

L’activité est adaptée aux enfants de 2 à 7 ans accompagné-e-s d’un adulte mais ouverte à tous et à toutes avec ou sans enfant.

L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 9h30 à 10h15 puis de 10h30 à 11h15.

Cet événement est gratuit mais une inscription est obligatoire.

Merci de vous présenter au moins 10 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229275689657&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une expérience sensorielle et participative au fil de l’eau, pour écouter des histoires et imaginer nos futurs. Exposition permanente. Le dimanche 26 avril, de 9h30 à 10h15, et de 10h30 à 11h15.

MEG AHO