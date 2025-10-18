Au fil de l’eau Rencontre avec Erik Orsenna Ploëzal

Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

À l’occasion de la parution de l’ouvrage pour jeune public Adopte ta rivière, le Domaine départemental de la Roche-Jagu invite l’écrivain Erik Orsenna pour une rencontre autour de la thématique de l’eau. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec l’équipe du Domaine sur la question de l’eau l’eau comme sujet de préoccupation en termes de ressources, de l’impact dans l’entretien du parc de la Roche-Jagu, et la notion de jardin résilient. .

Domaine départemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

