Au fil de l’Isle Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt

Au fil de l’Isle Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt jeudi 24 juillet 2025.

Au fil de l’Isle

Route du Lac Etang de Neufont Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

À l’occasion de la Semaine au Fil de l’Isle Vergt

Jeudi 24 juillet à l’Étang de Neufont :

10h00 Balade découverte des milieux aquatiques du site animée par le SMBI. (Sur inscription 06 31 07 22 93)

14h30 Ateliers créatifs pour jeunes et familles création de créatures imaginaires de la rivière et sensibilisation à la biodiversité locale.

Venez explorer la rivière, créer et échanger sur les écosystèmes de l’Isle ! .

Route du Lac Etang de Neufont Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

English : Au fil de l’Isle

On the occasion of the Semaine au Fil de l’Isle ? Vergt

Thursday July 24 at Étang de Neufont :

10:00 am: Aquatic environment discovery walk led by SMBI. (Registration required: 06 31 07 22 93)

2:30 pm: Creative workshops for young people and families: creation of imaginary river creatures.

German : Au fil de l’Isle

Anlässlich der Semaine au Fil de l’Isle? Vergt

Donnerstag, 24. Juli am Étang de Neufont :

10:00 Uhr: Spaziergang zur Entdeckung der aquatischen Lebensräume unter der Leitung des SMBI. (Nach Anmeldung: 06 31 07 22 93)

14:30 Uhr: Kreative Workshops für Jugendliche und Familien: Kreieren von Fantasiegeschöpfen aus dem Fluss.

Italiano :

Durante la Semaine au Fil de l’Isle? Vergt

Giovedì 24 luglio all’Étang de Neufont:

ore 10.00: passeggiata alla scoperta degli ambienti acquatici guidata dalla SMBI. (Iscrizione obbligatoria: 06 31 07 22 93)

14.30: Laboratori creativi per giovani e famiglie: creazione di creature fluviali immaginarie.

Espanol : Au fil de l’Isle

Durante la Semaine au Fil de l’Isle ? Vergt

Jueves 24 de julio en el Étang de Neufont :

10.00 h: Paseo de descubrimiento de los medios acuáticos animado por el SMBI. (Inscripción obligatoria: 06 31 07 22 93)

14.30 h: Talleres creativos para jóvenes y familias: creación de criaturas fluviales imaginarias.

L’événement Au fil de l’Isle Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2025-07-09 par OT de Périgueux