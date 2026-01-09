Au fil de vos envies Place René Monory Dangé-Saint-Romain
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Au programme tricot, crochet, broderies, couture… vous l’aurez compris à vos aiguilles ! .
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
