Au fil de vos envies Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Au fil de vos envies

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Au programme tricot, crochet, broderies, couture… vous l’aurez compris à vos aiguilles ! .

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au fil de vos envies

L’événement Au fil de vos envies Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne