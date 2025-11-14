Au fil des ailes Attigny Médiathèque André Dhôtel Attigny

Au fil des ailes Attigny Médiathèque André Dhôtel Attigny vendredi 14 novembre 2025.

Au fil des ailes Attigny

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du festival régional Au fil des ailes , la médiathèque recevra Chadia Loueslati, autrice et illustratrice franco-tunisienne.Profitez d’une rencontre autour de ses BD sur la transmission, alliant humour et tendresse. Rendez-vous à la médiathèque André Dhôtel d’Attigny le 14 novembre de 18h à 20h.

.

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr

English :

As part of the regional « Au fil des ailes » festival, the media library will be hosting Chadia Loueslati, a Franco-Tunisian author and illustrator, for a discussion of her comics about transmission, combining humor and tenderness. Meet at Attigny’s André Dhôtel media library on November 14 from 6pm to 8pm.

German :

Im Rahmen des regionalen Festivals « Au fil des ailes » empfängt die Mediathek die französisch-tunesische Autorin und Illustratorin Chadia Loueslati zu einem Treffen rund um ihre Comics über die Weitergabe von Wissen, die Humor und Zärtlichkeit miteinander verbinden. Treffpunkt in der Mediathek André Dhôtel in Attigny am 14. November von 18 bis 20 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito del festival regionale « Au fil des ailes », la mediateca ospiterà Chadia Loueslati, autrice e illustratrice franco-tunisina, per una discussione sui suoi fumetti sulla trasmissione, che uniscono umorismo e tenerezza. Venite alla mediateca André Dhôtel di Attigny il 14 novembre dalle 18.00 alle 20.00.

Espanol :

En el marco del festival regional « Au fil des ailes », la mediateca acogerá a Chadia Loueslati, autora e ilustradora franco-tunecina, para hablar de sus cómics sobre la transmisión, que combinan humor y ternura. Acuda a la mediateca André Dhôtel de Attigny el 14 de noviembre de 18:00 a 20:00 horas.

L’événement Au fil des ailes Attigny Attigny a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme