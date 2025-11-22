Au fil des ailes Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Au fil des ailes Samedi 22 novembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer Eve Guerra, Goncourt du premier roman 2024 autour d’un petit-déjeuner littéraire. Séance dédicace et débat.

Dans le cadre du festival Au fil des ailes, organisé en partenariat avec Interbibly et la Médiathèque départementale, service du département de la Haute-Marne.

Public : Ado/Adulte

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Rencontre avec Eve Guerra Rencontre