Au fil des ailes Signy l’Abbaye Médiathèque Centre Social Yves Coppens Signy-l’Abbaye

Au fil des ailes Signy l’Abbaye Médiathèque Centre Social Yves Coppens Signy-l’Abbaye samedi 22 novembre 2025.

Au fil des ailes Signy l’Abbaye

Médiathèque Centre Social Yves Coppens 27 rue de thin Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre du festival régional Au fil des ailes , la médiathèque recevra l’écrivaine Anne Delaflotte Mehdevi.Profitez d’une rencontre autour de ses romans inspirés de son métier de relieur. Rendez-vous à la médiathèque Centre Social Yves Coppens le 22 novembre de 15h à 17h.

.

Médiathèque Centre Social Yves Coppens 27 rue de thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr

English :

As part of the regional « Au fil des ailes » festival, the media library will be hosting writer Anne Delaflotte Mehdevi for a discussion of her novels, inspired by her work as a bookbinder. Meet her at the Centre Social Yves Coppens media library on November 22 from 3pm to 5pm.

German :

Im Rahmen des regionalen Festivals « Au fil des ailes » empfängt die Mediathek die Schriftstellerin Anne Delaflotte Mehdevi zu einem Treffen rund um ihre Romane, die von ihrem Beruf als Buchbinderin inspiriert sind. Treffpunkt in der Mediathek Centre Social Yves Coppens am 22. November von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito del festival regionale « Au fil des ailes », la mediateca accoglierà la scrittrice Anne Delaflotte Mehdevi per parlare dei suoi romanzi, ispirati al suo lavoro di rilegatrice. Incontrate la scrittrice presso la mediateca del Centre Social Yves Coppens il 22 novembre dalle 15.00 alle 17.00.

Espanol :

En el marco del festival regional « Au fil des ailes », la mediateca acogerá a la escritora Anne Delaflotte Mehdevi para una conferencia sobre sus novelas, inspiradas en su trabajo de encuadernadora. Visítela en la mediateca del Centre Social Yves Coppens el 22 de noviembre de 15.00 a 17.00 h.

L’événement Au fil des ailes Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme