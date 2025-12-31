Au fil des archives Archives municipales de Rennes Rennes Jeudi 19 mars 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Pour cette promenade historique, il sera question des transformations urbaines de Rennes du Moyen Âge à nos jours à travers notamment une sélection de plans urbains.

**Visite thématique**

Au gré d’un parcours au sein du bâtiment, ce nouveau rendez-vous « Au fil des archives » vous invite à une promenade historique guidée à la découverte d’un corpus de documents originaux, sélectionné d’après une thématique en rapport avec l’histoire de la ville.

Pour cette séance, il sera question des transformations urbaines de Rennes du Moyen Âge à nos jours à travers notamment une sélection de plans urbains.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-03-19T18:00:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00

Archives municipales de Rennes
18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France
35700 Ille-et-Vilaine



