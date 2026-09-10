Informations pratiques

Au fil des archives – visite thématique Archives de Rennes Rennes Jeudi 26 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives, et plus particulièrement les fonds photographiques ?

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives, et plus particulièrement les fonds photographiques ?

Au gré d’un parcours au sein du bâtiment, partez à la découverte d’un corpus de documents iconographiques originaux, en rapport avec l’histoire de la photographie, ses techniques et ses usages à travers le temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-26T19:00:00.000+01:00

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http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/CnxEdg

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021



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