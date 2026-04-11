Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes Bourcefranc Marennes-Hiers-Brouage
Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes Bourcefranc Marennes-Hiers-Brouage samedi 11 avril 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes
Bourcefranc Bassin de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’association d’artistes Arts en partage vous invite à découvrir leurs ateliers les 11 et 12 avril.
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Bourcefranc Bassin de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@artsenpartage.org
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English : Inhabited and submerged exhibition
The artists’ association Arts en partage invites you to discover their workshops on April 11 and 12.
L’événement Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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