Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes Bourcefranc Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes

Bourcefranc Bassin de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association d’artistes Arts en partage vous invite à découvrir leurs ateliers les 11 et 12 avril.

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Bourcefranc Bassin de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@artsenpartage.org

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English : Inhabited and submerged exhibition

The artists’ association Arts en partage invites you to discover their workshops on April 11 and 12.

L’événement Au fil des ateliers visite d’ateliers d’artistes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes