Au fil des contes d’automne Plouider

Au fil des contes d’automne Plouider vendredi 24 octobre 2025.

Au fil des contes d’automne

7 rue de la Vallée Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 15:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Fées, sorcières, ogres s’invitent à la médiathèque.

La conteuse vous emmènera au pays des fées aux longs cheveux d’or, des magiciennes jeteuses de sorts, ou de la groac’h au charme de vipère…

Nous découvrirons la recette de soupe des trois sœurs venues de l’autre côté de l’Atlantique !

Et d’autres surprises contées à découvrir… .

7 rue de la Vallée Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 7 80 47 57 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au fil des contes d’automne Plouider a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne