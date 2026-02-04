Au Fil des Crêtes avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Addes vous propose de passer une demi-journée sur le toit de la Bretagne, dans la partie la plus sauvage des monts d’Arrée, et de découvrir au fil des sentiers de magnifiques panoramas..

Nos circuits empruntent des tracés peu connus sur les communes de Botmeur, Commana, Saint-Rivoal et Plounéour-Menez. Au-delà du plaisir de marcher, la particularité des terrains traversés facilite une réelle communion avec la nature. Les chemins que nous avons choisi font découvrir les richesses de la flore, de la faune et du patrimoine.

10 €

Ancienne école de Botmeur

Le Salou

Botmeur, 29690 France

0298996685 .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 85

