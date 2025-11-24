Au fil des liens Centre Paris’ Anim Binet PARIS

« Au fil des liens » est une exposition participative qui relie les gens par le regard et l’émotion.

Du 24 novembre au 19 décembre

Vernissage le mercredi 26 novembre à 19h

Atelier « SCÉNOGRAPHIE » avec la photographe le samedi 22 novembre de 10h à 18h

Ouvert à tous, gratuit sans réservation

« Ma série de photos capture des instants partagés : regards, émotions et moments de vie du quotidien, vu par mon œil. Ici, chacun peut prendre part à l’œuvre : déplace les images, accroche-les où tu veux, et fais vivre l’exposition à ta manière. Participe à tisser de nouveaux liens. »

Lou Le Mée propose aux visiteurs une série de photographies qu’ils peuvent venir déplacer, juxtaposer, réassembler comme ils le souhaitent. Comme créer des liens, des instants entre les images et leurs sujets.

Exposition photographique et participatrice.

Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-24T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/au-fil-des-liens +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/