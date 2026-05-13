Au fil des mots, broder des histoires, tisser des liens, MTVS – musée du textile et de la vie sociale, Fourmies
Au fil des mots, broder des histoires, tisser des liens, MTVS – musée du textile et de la vie sociale, Fourmies samedi 23 mai 2026.
Au fil des mots, broder des histoires, tisser des liens Samedi 23 mai, 18h00 MTVS – musée du textile et de la vie sociale Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Cette soirée marque la fin du Contrat Local
d’Éducation Artistique (CLEA) du Sud-Avesnois. Cette année,
retrouvons-nous avec les performances et expositions des
artistes Agathe Biencourt et Les Green Ginger qui célèbrent la
résidence débutée en Janvier sur le territoire en collaboration
avec les habitant-es.
MTVS – musée du textile et de la vie sociale Place Maria Blondeau, 59610 Fourmies, France Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France 0327606611 http://www.ecomusee-avesnois.fr Avec près de 50.000 objets, les collections de l’écomusée de l’Avesnois constituent un fonds de référence sur le patrimoine industriel, artisanal, rural et social de l’Avesnois. Il possède des collections techniques uniques en France sur les thèmes du verre et du textile et d’autres, non moins importantes, sur l’agriculture et l’artisanat. Largement ouvert sur l’histoire sociale, les collections ethnologiques rassemblent les témoins matériels de la vie des hommes ayant construits l’histoire du territoire.
Cette soirée marque la fin du Contrat Local
©ministère de la Culture
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