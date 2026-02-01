Au fil des moulins à papier Plourin-lès-Morlaix
Au fil des moulins à papier Plourin-lès-Morlaix vendredi 20 février 2026.
Au fil des moulins à papier
Plourin-lès-Morlaix Finistère
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Balade autour de l’histoire des moulins à papier et de la papeterie de Glaslan dans la vallée du Queffleuth.
Sur inscription 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com
Dès 7 ans
Rdv à la table de pique nique au lieu dit Le Fumée. .
+33 2 98 78 45 69
English : Au fil des moulins à papier
