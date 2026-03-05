Au fil des notes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Au fil des notes (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le nouveau rendez-vous culturel de musique classique.

Animé par Frédéric Rouquié

Au fil des notes est une invitation à écouter la musique autrement, en pénétrant au cœur d’une œuvre. En mettant en évidence tel évènement biographique ou en soulignant tel détail de la partition, l’œuvre se raconte alors d’elle-même…

Entrée libre .

