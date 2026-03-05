Au fil des notes (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Au fil des notes (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Le nouveau rendez-vous culturel de musique classique.
Animé par Frédéric Rouquié
Au fil des notes est une invitation à écouter la musique autrement, en pénétrant au cœur d’une œuvre. En mettant en évidence tel évènement biographique ou en soulignant tel détail de la partition, l’œuvre se raconte alors d’elle-même…
Entrée libre .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
