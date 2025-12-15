Au fil des pages, club de lecture 6-9 ans Médiathèque de Lille Sud Lille

Au fil des pages, club de lecture 6-9 ans Samedi 17 janvier 2026, 11h00 Médiathèque de Lille Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-17T11:00:00+01:00 – 2026-01-17T12:00:00+01:00

Fin : 2026-01-17T11:00:00+01:00 – 2026-01-17T12:00:00+01:00

Vos enfants aiment lire ? Proposez-leur le club de lecture mensuel pour partager leurs lectures, autour de leurs héros et héroïnes préféré.es !

Les enfants discuteront et partageront leurs gouts et leurs premiers choix littéraires d’albums, romans, BD, mangas.

Un moment convival entre copains et copines à la médiathèque.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l'asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Ville de Lille – BmL