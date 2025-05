Au Fil des Patrimoines Berneuil – Berneuil, 1 juillet 2025 07:00, Berneuil.

Partons ensemble à la découverte de l’Histoire de Berneuil autour de trois points clés son église, son lavoir et sa collection de coiffes anciennes présentées dans l’ancienne salle d’école.

Le Bourg

Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

Let’s set off together to discover the history of Berneuil, focusing on three key points: its church, its washhouse and its collection of antique headdresses on display in the former school hall.

Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und die Geschichte von Berneuil anhand von drei Schlüsselpunkten erkunden: seiner Kirche, seinem Waschhaus und seiner Sammlung alter Kopfbedeckungen, die im alten Schulsaal präsentiert werden.

Partiamo insieme alla scoperta della storia di Berneuil attraverso tre punti chiave: la sua chiesa, il suo lavatoio e la sua collezione di antichi copricapi esposti nella vecchia sala della scuola.

Partamos juntos para descubrir la historia de Berneuil a través de tres puntos clave: su iglesia, su lavadero y su colección de tocados antiguos expuestos en la antigua sala de la escuela.

