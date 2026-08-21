Au fil des ponts : voyagez dans l’histoire de la vallée du Saison, Pont de Gestas, Gestas

Informations pratiques

Au fil des ponts : voyagez dans l’histoire de la vallée du Saison Dimanche 20 septembre, 14h30 Pont de Gestas Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le pont de Gestas, un site emblématique de la vallée du Saison, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Accompagnés d’experts en histoire et en ouvrages d’art, partez à la découverte de l’histoire du pont de Gestas et des ponts qui ont façonné la vallée du Saison.

À travers cet exemple remarquable, nous souhaitons mettre en lumière un patrimoine rural d’exception, aujourd’hui confronté aux défis des crues et du changement climatique. Le Saison, l’un des gaves les plus tumultueux de notre région, rappelle toute la difficulté de construire… et de préserver ces ouvrages au fil du temps.

Une rencontre pour mieux comprendre, admirer et réfléchir ensemble à l’avenir de ces ponts, véritables témoins de notre histoire.

Pont de Gestas Chemin du Saison, 64190 Gestas Gestas 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0623348379 Pourquoi les ponts de la vallée du Saison ont-ils tant marqué son histoire ? Rendez-vous au pont de Gestas pour découvrir un site exceptionnel et comprendre les défis qu’ont représentés la construction, l’entretien et la préservation des ponts franchissant l’un des gaves les plus tumultueux de la région : l’Uhaitza, ou Saison. Parking a proximité.

Découvrez le pont de Gestas, un site emblématique de la vallée du Saison, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

©m.lagaronne