Au fil des ports, des tempêtes se préparent – Capitainerie Fos-sur-Mer 17 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Au fil des ports, des tempêtes se préparent Du mardi 17 au mercredi 18 juin 2025. Capitainerie 270 chemin du douanier Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-17

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-17

Le Kantren, vénérable voilier de haute mer, vous invite à son bord. Sa mission: la contrebande de graines de Pådkøté.

Des tempêtes se préparent est un entresort de 30 mn qui invite le public à bord d’un voilier hauturier. Une fois embarqué, nourri et abreuvé, notre nouvel équipage participe à un étrange rituel vaudou pour affûter nos atouts face à ce qui se prépare l’altérité, le don de soi, le partage, l’ivresse et la poésie. .

Capitainerie 270 chemin du douanier

Fos-sur-Mer 13270 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Kantren, a venerable ocean-going sailing ship, invites you aboard. Her mission: to smuggle Pådkøté seeds.

German :

Die Kantren, ein ehrwürdiges Hochseesegelschiff, lädt Sie an Bord ein. Seine Mission ist es, Pådkøté-Samen zu schmuggeln.

Italiano :

Il Kantren, un venerabile veliero oceanico, vi invita a salire a bordo. La sua missione: contrabbandare semi di Pådkøté.

Espanol :

El Kantren, un venerable velero oceánico, le invita a subir a bordo. Su misión: contrabandear semillas de Pådkøté.

L’événement Au fil des ports, des tempêtes se préparent Fos-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-30 par Provence Tourisme