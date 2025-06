Au fil des ports, Quai des cales La Ciotat 5 juillet 2025 07:00

Au fil des ports, Quai des cales Du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025. Port de La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Posé entre littoral et la mer, tel un avis de grand bleu, Quai des cales propose à la fois une relecture spectaculaire des rapports des femmes et des hommes à la mer et des rendez-vous festifs, ludiques, familiaux…

On vient à ce rendez-vous pour les bateaux, pour monter à bord; à la rencontre d’atmosphères, de curiosités, de personnages, de témoignages d’autres rivages… Ou bien on n’avait pas prévu d’être là, mais on s’est fait embarquer par l’autorité du groove d’une bande hirsute venue bousculer notre journée… Ou bien par une rumeur… Ou la gouaille du M. Loyal croisé au détour du quai…

Ou bien tout simplement pour savoir ce que ces gens de mer brassent depuis hier. A suspendre leurs voiles et leurs toiles, une poignée de méduses et des images du bleu de chez nous sur nos murs… A projeter des voix d’ailleurs là où ça ne se fait pas… Et trouver le temps de rigoler avec le vieux René venu renifler ce que cette smala iconoclaste propose en partage. .

Set between the coast and the sea, Quai des cales offers a spectacular look at the relationship between men and women and the sea, as well as festive, fun and family events?

Quai des cales liegt zwischen der Küste und dem Meer, wie ein Hinweis auf das große Blau, und bietet gleichzeitig eine spektakuläre Neuinterpretation der Beziehungen von Frauen und Männern zum Meer sowie festliche, spielerische und familiäre Veranstaltungen

Situato tra la costa e il mare, il Quai des cales offre uno sguardo spettacolare sul rapporto tra uomini e donne e il mare, oltre a eventi festivi, divertenti e per famiglie?

Situado entre la costa y el mar, Quai des cales ofrece una mirada espectacular a la relación entre el hombre y la mujer y el mar, así como eventos festivos, lúdicos y familiares?

