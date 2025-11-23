Au fil des saisons – Cie Fil à io TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Au fil des saisons – Cie Fil à io TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 17:30 – 18:30

Gratuit : non 10 € 10 € tarif unique Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Un arbre qui tourne au rythme des saisons. Une boîte à musique, une contrebasse, une guitare, un piano et un accordéon. Nos souvenirs d’enfance les plus simples et simplement savoureux : une plume, un nid, une toile ou un papillon. Et un petit lièvre qui découvre la nature et toutes ses merveilles. Un spectacle autour du cycle des saisons et du temps qui passe en nous apportant toutes ces transformations plus magiques les unes que les autres. Avec Philippe Miko au piano, guitare, accordéon et manipulations, et David Pich à la contrebasse, boîte à musique et effets magiques. Public : à partir de 3 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com