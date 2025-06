Au fil des saisons Trio SYPNIEWSKI – Route de Saint-Martin Limeuil 6 septembre 2025 20:30

Au fil des saisons Trio SYPNIEWSKI Route de Saint-Martin Chapelle Saint-Martin Limeuil Dordogne

Le Trio Mylos propose des oeuvres de Dvorak et Ravel Ravel, dans un des grands trios du XXème siècle, nous emporte du pays basque en orient. Dvorak, avec une de ses œuvres les plus connues, nous offre une complainte bohémienne débridée. Billetterie en ligne ou sur place ou à l’OT de St-Cyprien.

Niché au cœur du charmant village de Limeuil, la Chapelle Saint-Martin édifice roman du XIIe siècle offre un cadre idyllique, empreint d’histoire et de sérénité. le Trio SYPNIEWSKI. Depuis sa création, le trio SYPNIEWSKI a été invité à se produire dans de nombreux festivals en France comme les jeudis musicaux de Royan, Août Musical à Deauville, l’Orangerie de Sceaux, les Musicales de Normandie, le Festival idéal au Potager du Roi à Versailles, le festival des Jeunes talents, le festival d’Auvers-sur-Oise. Elles ont obtenu de nombreux .

Trio Mylos presents works by Dvorak and Ravel: Ravel, in one of the great trios of the 20th century, takes us from the Basque country to the Orient. Dvorak, with one of his best-known works, offers us an unbridled Bohemian lament. Tickets available online, on site or from the St-Cyprien tourist office.

Das Trio Mylos präsentiert Werke von Dvorak und Ravel: Ravel, in einem der großen Trios des 20. Jahrhunderts, entführt uns vom Baskenland in den Orient. Dvorak, mit einem seiner bekanntesten Werke, bietet uns eine ungezügelte böhmische Klage. Tickets online oder vor Ort oder im OT von St-Cyprien.

Il Trio Mylos presenta opere di Dvorak e Ravel: Ravel, in uno dei grandi trii del XX secolo, ci porta dai Paesi Baschi all’Oriente. Dvorak, con una delle sue opere più conosciute, ci offre uno sfrenato lamento boemo. Biglietti disponibili online o presso la biglietteria di St-Cyprien.

El Trío Mylos presenta obras de Dvorak y Ravel: Ravel, en uno de los grandes tríos del siglo XX, nos lleva del País Vasco a Oriente. Dvorak, con una de sus obras más conocidas, nos ofrece un desenfrenado lamento bohemio. Entradas disponibles en línea o en la taquilla de St-Cyprien.

