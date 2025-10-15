 Au fil des saveurs du vin Château des Baumes Istres

Au fil des saveurs du vin

Jeudi 27 novembre 2025 de 18h à 20h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

L’Office de tourisme vous propose une soirée pour découvrir le monde du vin !

Aux côtés du chef multi-étoilé Alain Ducasse, Katell Le Guaster a perfectionné son art de la sommellerie. Experte des subtilités et des nuances du vin, elle cultive aussi la passion de transmettre. Lors de cette soirée, elle vous invite à découvrir, de manière simple et ludique, les grands fondamentaux de la dégustation… pour une expérience mémorable. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

The Tourist Office invites you to an evening to discover the world of wine!

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen einen Abend, an dem Sie die Welt des Weins entdecken können!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una serata alla scoperta del mondo del vino!

Espanol :

La Oficina de Turismo propone una velada para descubrir el mundo del vino

