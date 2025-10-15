Au fil des saveurs du vin Château des Baumes Istres
Au fil des saveurs du vin Château des Baumes Istres jeudi 27 novembre 2025.
Au fil des saveurs du vin
Jeudi 27 novembre 2025 de 18h à 20h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 20:00:00
Date(s) :
2025-11-27
L’Office de tourisme vous propose une soirée pour découvrir le monde du vin !
Aux côtés du chef multi-étoilé Alain Ducasse, Katell Le Guaster a perfectionné son art de la sommellerie. Experte des subtilités et des nuances du vin, elle cultive aussi la passion de transmettre. Lors de cette soirée, elle vous invite à découvrir, de manière simple et ludique, les grands fondamentaux de la dégustation… pour une expérience mémorable. .
Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
The Tourist Office invites you to an evening to discover the world of wine!
German :
Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen einen Abend, an dem Sie die Welt des Weins entdecken können!
Italiano :
L’Ufficio del Turismo propone una serata alla scoperta del mondo del vino!
Espanol :
La Oficina de Turismo propone una velada para descubrir el mundo del vino
L’événement Au fil des saveurs du vin Istres a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Istres