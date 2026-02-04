Au fil des siècles, être une femme et composer Carré Plantagenêt Le Mans

Au fil des siècles, être une femme et composer

Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Conférence dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Parcourez dix siècles de musique et découvrez comment les femmes ont écrit leur place dans l’histoire, entre contraintes et éclats de liberté.

16h Carré Plantagenêt

À partir de 12 ans .

Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference as part of Women’s Rights Week.

L’événement Au fil des siècles, être une femme et composer Le Mans a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72