AU FIL DU CANAL DU MIDI ARCHIVES DÉPARTEMANTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AU FIL DU CANAL DU MIDI

ARCHIVES DÉPARTEMANTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 16:15:00

Date(s) :

2026-10-10

À pied, laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !

Votre déambulation, entre histoire et patrimoine, vous mènera du bâtiment des Archives départementales jusqu’au port Saint-Sauveur et la passerelle des Soupirs en passant près des cales de Radoub. Ainsi, percevez l’ambiance particulière du quartier Pont des Demoiselles et les liens qui unissent ces différents lieux. Chaussez vos baskets, nous partons en balade dans le quartier du pont des Demoiselles ! Départ et retour aux Archives !

Attention, l’itinéraire de la balade n’est malheureusement pas adapté aux personnes à mobilité réduire. .

ARCHIVES DÉPARTEMANTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Let yourself be carried away by the Canal du Midi as it celebrates its 30th anniversary as a UNESCO World Heritage site!

L’événement AU FIL DU CANAL DU MIDI Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE