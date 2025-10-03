Au Fil du Conte 2025 Spectacle « Le voyage de Messaouda » avec Layla Darwiche Centre Culturel Le Vingt-Sept Rouillac
Au Fil du Conte 2025 Spectacle « Le voyage de Messaouda » avec Layla Darwiche
Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03 21:30:00
2025-10-03
Spectacle dans le cadre du Festival Au Fil orchestré par la Médiathèque Départementale de Charente
English :
Part of the Au Fil Festival organized by the Médiathèque Départementale de Charente
German :
Aufführung im Rahmen des Festivals Au Fil, das von der Médiathèque Départementale de Charente orchestriert wurde
Italiano :
Mostra nell’ambito del Festival Au Fil, organizzato dalla Mediateca dipartimentale della Charente
Espanol :
Espectáculo en el marco del Festival Au Fil organizado por la Mediateca Departamental de Charente
