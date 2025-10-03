Au Fil du Conte 2025 Spectacle « Le voyage de Messaouda » avec Layla Darwiche Centre Culturel Le Vingt-Sept Rouillac

Au Fil du Conte 2025 Spectacle « Le voyage de Messaouda » avec Layla Darwiche

Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

2025-10-03

Spectacle dans le cadre du Festival Au Fil orchestré par la Médiathèque Départementale de Charente

Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

Part of the Au Fil Festival organized by the Médiathèque Départementale de Charente

German :

Aufführung im Rahmen des Festivals Au Fil, das von der Médiathèque Départementale de Charente orchestriert wurde

Italiano :

Mostra nell’ambito del Festival Au Fil, organizzato dalla Mediateca dipartimentale della Charente

Espanol :

Espectáculo en el marco del Festival Au Fil organizado por la Mediateca Departamental de Charente

