Au fil du conte – Aotearoa – Terre des Maoris Théâtre La Tréfilerie La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Au fil du conte – Aotearoa – Terre des Maoris

Théâtre La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Entrez dans les légendes du peuple Maori. Regardez avec leurs yeux, les amours du ciel et de la terre, découvrez l’origine du tatouage, et vibrez avec la légende du guerrier qui dansa le Haka ka Mate.

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Théâtre La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

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English :

Step into the legends of the Maori people. See through their eyes the love between heaven and earth, discover the origins of tattooing, and be moved by the legend of the warrior who danced the Haka ka Mate.

L’événement Au fil du conte – Aotearoa – Terre des Maoris La Couronne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême