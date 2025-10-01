Au fil du conte Caprices ? C’est fini ! Médiathèque l’Escale Angoulême

Médiathèque l’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Lorsque la princesse a eu l’âge de faire tourner la tête des garçons, certains ont eu la tête qui a tellement tourné qu’ils se sont dévissés le cou. Elle était belle ! Sauf que, malheureusement, elle n’était pas que ça…

Médiathèque l’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

« When the princess was old enough to turn boys’ heads, some of them turned so much that they unscrewed their necks. She was beautiful! Except, unfortunately, that wasn’t all she was… »

German :

« Als die Prinzessin alt genug war, um den Jungen den Kopf zu verdrehen, wurde einigen von ihnen so sehr der Kopf verdreht, dass sie sich den Hals aufschraubten. Sie war wunderschön! Nur leider war sie nicht nur das… »

Italiano :

« Quando la principessa fu abbastanza grande da far girare la testa ai ragazzi, alcuni di loro la girarono così tanto che si ruppero il collo. Era bellissima! Ma purtroppo non era solo questo… »

Espanol :

« Cuando la princesa tuvo edad suficiente para hacer girar la cabeza a los chicos, algunos la giraron tanto que se rompieron el cuello. Era preciosa Pero, por desgracia, eso no era todo lo que era… »

