Au fil du conte Céline Ripol née le 8 mars 1975 Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Au fil du conte Céline Ripol née le 8 mars 1975

Théâtre Jean Ferrat Place du champs de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri, un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.

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Théâtre Jean Ferrat Place du champs de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

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English :

On March 8, 1977, the UN officially designated International Women’s Rights Day. That same day, in Berlin, Céline Ripoll let out her first cry—one of many that would shape her life.

L’événement Au fil du conte Céline Ripol née le 8 mars 1975 Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême