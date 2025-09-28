Au fil du conte Dans ma peau Théâtre La Tréfilerie La Couronne

Au fil du conte Dans ma peau Théâtre La Tréfilerie La Couronne dimanche 28 septembre 2025.

Au fil du conte Dans ma peau

Théâtre La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive… Mais le contraire ?

.

Théâtre La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

A girl in love with her dad? Yes, it happens… But the opposite?

German :

Ein Mädchen, das in seinen Papa verliebt ist? Ja, das kommt vor … Aber das Gegenteil?

Italiano :

Una ragazza innamorata di suo padre? Sì, succede… Ma il contrario?

Espanol :

¿Una chica enamorada de su padre? Sí, sucede… ¿Pero lo contrario?

L’événement Au fil du conte Dans ma peau La Couronne a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême