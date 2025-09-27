Au fil du conte Et si on se racontait des salades ? Place Vitoria Angoulême

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Mon jardin est rond comme la terre et j’y jardine avec la lune.Les fruits et légumes qui y poussent veulent tous ramener leur fraise par peur de compter pour des prunes.

Place Vitoria Espace Louis Aragon Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

My garden is as round as the earth, and I garden with the moon. The fruits and vegetables that grow there all want to bring home their strawberries for fear of being counted as plums.

German :

Mein Garten ist rund wie die Erde und ich gärtnere mit dem Mond, und die Früchte und Gemüse, die dort wachsen, wollen alle ihre Erdbeeren mitbringen, weil sie Angst haben, als Pflaumen gezählt zu werden.

Italiano :

Il mio giardino è rotondo come la terra e io faccio il giardino con la luna. La frutta e la verdura che vi crescono vogliono tutte portare a casa le loro fragole per paura di essere contate come prugne.

Espanol :

Mi huerto es tan redondo como la tierra y ajardino con la luna. Todas las frutas y verduras que crecen en él quieren llevar a casa sus fresas por miedo a que las cuenten como ciruelas.

